Le ragioni della santificazione di Sassoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fino al giorno prima di morire David Sassoli era considerato uno della nomenklatura. Magari più presentabile di altri ma targato come gli altri, ex giornalista di sinistra passato in un partito di sinistra e da qui proiettato al vertice delle istituzioni europee. Dal giorno del decesso, sono state rimosse tutte le voci critiche, cancellate le accuse più o meno velate di faziosità, di ortodossia, d’incanto non era più un euroburocrate del soprastato che, piaccia o non piaccia, ha isolato l’Italia, lasciandola sola di fronte alle emergenze, imponendole governi graditi al PD, pretendendo mutazioni anche traumatiche nella cultura e nella tradizione del Paese: trasformato in una sorta di santo e i santi sono indiscutibili, si adorano e basta. Chi osava porre dubbi, chi si permetteva l’azzardo di una domanda, subito fulminato come un bestemmiatore in chiesa, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fino al giorno prima di morire Davidera considerato unonomenklatura. Magari più presentabile di altri ma targato come gli altri, ex giornalista di sinistra passato in un partito di sinistra e da qui proiettato al vertice delle istituzioni europee. Dal giorno del decesso, sono state rimosse tutte le voci critiche, cancellate le accuse più o meno velate di faziosità, di ortodossia, d’incanto non era più un euroburocrate del soprastato che, piaccia o non piaccia, ha isolato l’Italia, lasciandola sola di fronte alle emergenze, imponendole governi graditi al PD, pretendendo mutazioni anche traumatiche nella cultura e nella tradizione del Paese: trasformato in una sorta di santo e i santi sono indiscutibili, si adorano e basta. Chi osava porre dubbi, chi si permetteva l’azzardo di una domanda, subito fulminato come un bestemmiatore in chiesa, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Presidente della Fondazione Gimbe: 'La proposta di introdurre un nuovo sistema per conteggiare i pazienti Covid in… - FabGiagnoni : RT @TheRipp69062828: Il risultato dell’epoca Reagan e Tatcher lo paghiamo adesso e ancora chissà per quanti anni. Se parli di previdenza e… - Nerone_Nerone : Hai mille ragioni, una cosa proprio deprimente. Per risollevarti un po' fai come me, pensa allo spessore della vic… - IcardaLu : @borghi_claudio @gavinjones10 @lucabattanta obbligatori, per ragioni estranee alla tutela della salute, è di destra… - lellaecontenta : Ci sono tante elucubrazioni oggi su R e D,su colpe..per me le “colpe” sono di tutti e nessuno. Ma soprattutto della… -