La mostra di Ater Udine | 100 anni di persone

Continuare a porre al centro le persone, com'è sempre accaduto nel corso dei suoi primi cent'anni di storia, attraversando diverse zone della provincia di Udine, per dare un segno molto concreto della propria presenza sul territorio e vicinanza a tutta l'utenza. È l'obiettivo della mostra itinerante "Ater 100 anni di persone", che dopo essere stata proposta nel capoluogo friulano in occasione delle celebrazioni per il centenario, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine ha deciso di portarla in giro per la provincia. In esposizione video-interviste, immagini d'archivio, testi e grafiche che raccontano un secolo di attività.

