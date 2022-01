Kabir Bedi, il figlio è morto in circostanze drammatiche: la storia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Kabir Bedi, il figlio morto in circostanze drammatiche: che cosa gli è successo? Una ferita che non si rimargina. Foto InstagramKabir Bedi, il figlio è morto in una tragedia che ha segnato la sua vita, ecco che cos’è successo anni fa. L’attore è entrato da qualche settimana nella Casa del Gf vip ed è stato fin da subito molto apprezzato. Il suo equilibrio, la sua saggezza e la calma che lo contraddistinguono è stata una vera e propria ventata fresca nella tumultuosa Casa di Cinecittà. La vita di Kabir, però, è stata tutt’altro che serena visto che nel suo passato c’è un evento drammatico che ha segnato la sua famiglia. Bedi si è sposato diverse volte, la prima nel ... Leggi su chenews (Di lunedì 17 gennaio 2022), ilin: che cosa gli è successo? Una ferita che non si rimargina. Foto Instagram, ilin una tragedia che ha segnato la sua vita, ecco che cos’è successo anni fa. L’attore è entrato da qualche settimana nella Casa del Gf vip ed è stato fin da subito molto apprezzato. Il suo equilibrio, la sua saggezza e la calma che lo contraddistinguono è stata una vera e propria ventata fresca nella tumultuosa Casa di Cinecittà. La vita di, però, è stata tutt’altro che serena visto che nel suo passato c’è un evento drammatico che ha segnato la sua famiglia.si è sposato diverse volte, la prima nel ...

