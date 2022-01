GF Vip 6, Alex Belli replica a Delia Duran e spiazza il web (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alex Belli replica ad una dichiarazione della moglie Delia. Le sue parole spiazzano web e media Delia Duran diventa una concorrente ufficiale del GF Vip 6 solo qualche giorno fa e, già dalla sera del suo ingresso in casa, la neo concorrente prova a mettersi a nudo e a farsi conoscere dagli altri inquilini per la persona che ha sempre sostenuto di essere: limpida, sincera, gentile e con una storia da raccontare. Durante una conversazione con Nathaly Caldonazzo, la modella torna a parlare di maternità. Un argomento che le sta molto a cuore e che, per diversi mesi, è stato trattato dalla stessa Delia e da Alex Belli in diversi salotti mediatici. Nathaly, alla luce di quanto percepisce dai racconti di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)ad una dichiarazione della moglie. Le sue paroleno web e mediadiventa una concorrente ufficiale del GF Vip 6 solo qualche giorno fa e, già dalla sera del suo ingresso in casa, la neo concorrente prova a mettersi a nudo e a farsi conoscere dagli altri inquilini per la persona che ha sempre sostenuto di essere: limpida, sincera, gentile e con una storia da raccontare.te una conversazione con Nathaly Caldonazzo, la modella torna a parlare di maternità. Un argomento che le sta molto a cuore e che, per diversi mesi, è stato trattato dalla stessae dain diversi salotti mediatici. Nathaly, alla luce di quanto percepisce dai racconti di ...

