Generali, nuove dimissioni in cda: lascia anche rappresentante Del Vecchio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il consigliere di amministrazione di Generali, Romolo Bardin, espressione della Delfin di Leonardo Del Vecchio, si è dimesso dal cda. Bardin era consigliere indipendente e membro dei Comitati per le Nomine e la Remunerazione, per gli Investimenti, per le Operazioni strategiche e per le Operazioni con Parti correlate. Bardin, si spiega dalla compagnia, ha motivato le proprie dimissioni “riferendosi alle modalità operative e ad alcune scelte del consiglio e dei comitati a cui partecipa, con particolare riguardo anche al processo di formazione della lista del cda”. E proprio la formazione delle liste per il nuovo board e le strategie future della compagnia sono al centro dello scontro fra soci. Con Mediobanca al 17,2% del capitale, dopo aver preso il 4,4% in prestito, e il patto di consultazione fra Del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il consigliere di amministrazione di, Romolo Bardin, espressione della Delfin di Leonardo Del, si è dimesso dal cda. Bardin era consigliere indipendente e membro dei Comitati per le Nomine e la Remunerazione, per gli Investimenti, per le Operazioni strategiche e per le Operazioni con Parti correlate. Bardin, si spiega dalla compagnia, ha motivato le proprie“riferendosi alle modalità operative e ad alcune scelte del consiglio e dei comitati a cui partecipa, con particolare riguardoal processo di formazione della lista del cda”. E proprio la formazione delle liste per il nuovo board e le strategie future della compagnia sono al centro dello scontro fra soci. Con Mediobanca al 17,2% del capitale, dopo aver preso il 4,4% in prestito, e il patto di consultazione fra Del ...

