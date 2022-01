Cosa sta succedendo ai dati SIAE al centro di una fuga a ottobre (Di lunedì 17 gennaio 2022) La notizia è stata diffusa a ridosso del week-end. Stando alle ricerche effettuate nel dark web, alcuni utenti di Twitter hanno dato informazioni relativamente al furto dei dati SIAE di cui avevamo parlato il 20 ottobre scorso. I 60 GB di dati personali relativi agli autori SIAE sarebbero stati pubblicati in rete, vista anche la ferma risolutezza della Società italiana autori ed editori di non pagare alcun riscatto al gruppo di hacker, Everest Ransom team. Alla fine, come previsto, #EverestRansomTeam ha pubblicato l’intero “pacco @SIAE Official” (60 GB) Cc/ @ happycactus @nuke86 @marcogovoni @Valerio Berra pic.twitter.com/CyhMEDszoa — Claudio (@sonoclaudio) January 14, 2022 LEGGI ANCHE > Data breach colpisce la SIAE: «Attivate tutte le procedure, non pagheremo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 gennaio 2022) La notizia è stata diffusa a ridosso del week-end. Stando alle ricerche effettuate nel dark web, alcuni utenti di Twitter hanno dato informazioni relativamente al furto deidi cui avevamo parlato il 20scorso. I 60 GB dipersonali relativi agli autorisarebbero stati pubblicati in rete, vista anche la ferma risolutezza della Società italiana autori ed editori di non pagare alcun riscatto al gruppo di hacker, Everest Ransom team. Alla fine, come previsto, #EverestRansomTeam ha pubblicato l’intero “pacco @Official” (60 GB) Cc/ @ happycactus @nuke86 @marcogovoni @Valerio Berra pic.twitter.com/CyhMEDszoa — Claudio (@sonoclaudio) January 14, 2022 LEGGI ANCHE > Data breach colpisce la: «Attivate tutte le procedure, non pagheremo ...

