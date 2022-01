“Caso Dybala? Una nefandezza”: Juventus, la sentenza di Sabatini (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le considerazioni di Walter Sabatini, neo direttore sportivo della Salernitana, in merito al Caso Paulo Dybala che esiste rispetto al rinnovo con la Juventus. Per la Salernitana è stata una giornata speciale. La nuova proprietà dell’imprenditore campano Iervolino ha presentato l’uomo di fiducia della società, ovvero Walter Sabatini. All’ex Roma andrà la responsabilità di costruire i granata del futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le considerazioni di Walter, neo direttore sportivo della Salernitana, in merito alPauloche esiste rispetto al rinnovo con la. Per la Salernitana è stata una giornata speciale. La nuova proprietà dell’imprenditore campano Iervolino ha presentato l’uomo di fiducia della società, ovvero Walter. All’ex Roma andrà la responsabilità di costruire i granata del futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato ??Juve, l’ombra di Marotta su Dybala? ??Milan, tegola Tomori: cosa si muove per il me… - girpelliano : @pansera_matteo e poi non si sa mai, potrebbe anche , sappiamo solo Morata e Kulu Dybala riposerà sicuro, inutile r… - serieAnews_com : ?? Anche #Sabatini si esprime sul caso #Dybala alla #Juventus: 'Una nefandezza' - TUTTOJUVE_COM : Vignola: 'Chiesa e Locatelli colpi per il futuro. Zaniolo? Aspetterei l'evolversi del caso Dybala' - Stroozman : Quando pensate alle cifre che girano su #Dybala, 10 all'anno x 4 anni fanno 80 lordi La #Juventus ad oggi deve ris… -