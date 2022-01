Bomba Uomini e Donne, Addio a Tina Cipollari, la vamp se ne va. “Ecco chi prende il suo posto, Maria ha già deciso”. Fan sotto choc (Di lunedì 17 gennaio 2022) Colpo di scena clamoroso a Uomini e Donne: Tina Cipollari presto rimpiazzata da un altro personaggio televisivo. È stata proprio lei a rubarle il posto. È finita l’era di Tina Cipollari a Uomini e Donne? Sembra che la vamp prorompente stia per essere rimpiazzata e a prendere il suo posto sarà proprio lei, come riporta Lettoquotidiano. Tina Cipollari rimpiazzata da una nuova opinionista Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che va in onda su Mediaset da oltre 20 anni. La moglie di Maurizio Costanzo, proprio come un moderno Cupido, fa scoccare la freccia dell’amore ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022) Colpo di scena clamoroso apresto rimpiazzata da un altro personaggio televisivo. È stata proprio lei a rubarle il. È finita l’era di? Sembra che laprorompente stia per essere rimpiazzata e are il suosarà proprio lei, come riporta Lettoquotidiano.rimpiazzata da una nuova opinionistaè il dating show di Canale 5 condotto daDe Filippi che va in onda su Mediaset da oltre 20 anni. La moglie di Maurizio Costanzo, proprio come un moderno Cupido, fa scoccare la freccia dell’amore ...

Advertising

umpkket : @Labatarde2 @Veg_Markuz Come già scritto sto generalizzando. Tornando a bomba anche in Russia ci sono uomini belli,… - agivikdi : @Terra_Pianeta Beh allora anche gli uomini..... Potrebbero fare esplodere una bomba a idrogeno creando un deflagraz… - infoitcultura : Uomini e Donne puntata 14/1/22, bomba in studio: svelati dettagli intimi della coppia - zazoomblog : Bomba Uomini e Donne Marcello: “Tina e Gianni mi attaccavano ma poi quando non eravamo ripresi…. Ecco che succede d… - infoitcultura : Uomini e Donne, proprio lui sale sul trono: anticipazioni bomba -