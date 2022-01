Bargiggia sul Napoli: “Dietro questo tweet c’è una frecciata di ADL alla Juve” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Paolo Bargiggia coglie il messaggio di Aurelio De Laurentiis: “Dietro questo tweet c’è una frecciata alla Juventus”. Il commento di Paolo Bargiggia: “Penso e credo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 17 gennaio 2022) Paolocoglie il messaggio di Aurelio De Laurentiis: “c’è unantus”. Il commento di Paolo: “Penso e credo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Paolo_Bargiggia : Per fortuna, in tv c'è ancora un programma come @fuoridalcorotv di @mariogiordano5 che prova a smontare con dati e… - tuttonapoli : Bargiggia sul tweet del Napoli: 'Penso sia frecciata di ADL alla Juve per favori arbitrali contro l'Udinese' - Lovely_Brasil : @DiMarzio @Paolo_Bargiggia sempre sul pezzo.Quanti stipendi buttati nel cesso ????....supercoppa, primo nella Liga e… - Paolo_Bargiggia : Questa sera a L'ALTRA DOMENICA ospite anche il dg dell'@Udinese_1896 Franco Collavino: società infuriata per i tort… - AlexCoghe : @Myrdrwin @AntonelloAng @Paolo_Bargiggia @DjokerNole Posso solo confermare, vivendo in Messico. Sul Messico ne hann… -