Barbareschi | ringrazio chi ha distrutto Teatro Valle

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “A questi cretini che hanno occupato ile che fanno i rivoluzionari adesso. Ricordatevi una cosa: mentreha aperto due teatri, sarebbero due e mezzo, quasi tre, ilè chiuso da dieci anni grazie al velleitarismo imbecille di chi lo ha occupato, sventrato, e che verrà restituito con le tasse dei romani.” “Quindii compagni delper averune io adesso con le mie tasse dovrò ripagarlo. Questo per chiudere la storia a tutti gli imbecilli che scrivono cose non vere”. Così in un video su Facebook Luca. (Agenzia Dire)