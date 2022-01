Australian Open | esordio vincente per Berrettini Nadal risponde presente

Leggi su zon

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo il dibattito legato all’espulsione di Novak Djokovic dall’Australia decisa dal Governo, parla il campo: sono iniziati gli2022 con le sfide del primo turno. Ben 8 gli italiani in campo nella prima giornata di partite – 4 al maschile e 4 al femminile – con Matteotra i protagonisti più attesi. Il numero 1 d’Italia non ha deluso le aspettative, vincendo il match contro lo statunitense Brandon Nakashima in 4 set. Una partita condizionata da alcuni problemi di stomaco per(ammesso da lui stesso a fine match), giocata non al top della condizione e pertanto molto sofferta. Infatti, Nakashima era avanti di un set dopo aver chiuso 6-4 ma la reazione dell’italiano non si è fatta attendere con un 6-2 a rimettere le cose a posto e pareggiando i conti. Più complicato invece il 3° set ...