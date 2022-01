Ascolti Tv 16 gennaio 2021 prima serata | chi ha vinto in prime time

(Di lunedì 17 gennaio 2022)Tv di ieri 16: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi haieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 16per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda, ecco cosa è accaduto il 16quali sono le analisi sui dati di share. Quali sono state le trasmissioni ...

Advertising

95_addicted : RT @Mattiabuonocore: La Sposa fa il botto: 5.983.000 - 26.8%. Avanti un Altro deve accontentarsi del 12.7% - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Domenica 16 gennaio 2022· La Sposa vola e sfiora i 6 milioni (26.8%), Avanti un Altro fermo al 12.7%. Fazi… - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: Cresce a piccoli passi #CitofonareRai2. Ieri 4.9% di share, nelle 24 ore di Rai 2 meglio hanno fatto solo i due tg e #L… - il_Case : Ascolti TV | Domenica 16 gennaio 2022. La Sposa vola a quasi 6 milioni (26.8%), Avanti un Altro fermo al 12.7%, Faz… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri domenica 16 gennaio 2022 - #Ascolti #Auditel #domenica #gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

Come sono andati glitv di ieri domenica 162022? Ecco cosa ci dicono i dati Auditel relativi ai programmi tv andati in onda nel pomeriggio di ieri: Domenica In, Amici di Maria De Filippi, Da Noi? A Ruota ...del pomeriggio di domenica 162022 Mara Venier con Domenica In e Maria De Filippi con Amici di nuovo appaiate, come la scorsa domenica. Per le due regine della tv dati praticamente ...Ascolti 16 gennaio, programmi pomeriggio: Mara Venier con Domenica In sempre altissima, bene anche Francesca Fialdini Com'è andata in ascolti la giornata ...Ecco i dati di ascolto della domenica con gli ottimi numeri di Domenica IN e Amici 21: i dati auditel del 16 gennaio 2022 ...