Alex Belli si scaglia contro Nathaly Caldonazzo: “Modera i termini…” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il noto attore Alex Belli va contro Nathaly Caldonazzo dopo le parole pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip In L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il noto attorevadopo le parole pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip In L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

feniceblu1 : @osarieme4 Io sono la prima a dire che il teatro con Belli ha stancato . Sul serio. E resto del parere che tutti e… - StefyDance92 : RT @mrsincoerenza: Soleil: “io mi ero dimenticata di fare un saluto ad Alex, un bacio per tutto quello che ci hai dato.. amato dentro e fuo… - Giusy12053168 : RT @koala_moonlight: comunque alex belli sarà un coglione ma american smile è il nome perfetto per basciano #jeru - AndreiaVerando4 : RT @Jes912: Questa cosa che Soleil dice che sta cercando di non cedere alle provocazioni quando l'altra sera ha pensato bene di salutare e… - Marta_Francesca : @JustJamFab Ma secondo te Alex Belli si fa da parte cosi??? -