Volley, Coppa Italia maschile 2022: Milano in semifinale, Civitanova ko al quarto set (Di domenica 16 gennaio 2022) L’Allianz Milano vince 3-1 sul campo della Cucine Lube Civitanova e vola in semifinale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di Volley maschile. Una incerottata Lube non riesce ad avere la meglio contro la squadra di coach Piazza, che scende in campo determinata e con grande lucidità nei momenti decisivi si porta a casa una grande vittoria. I cucinieri dunque salutano la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i meneghini torneranno in campo nella Final Four di Bologna a marzo. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI LA PARTITA – IN AGGIORNAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) L’Allianzvince 3-1 sul campo della Cucine Lubee vola indella Del MonteSuperlegadi. Una incerottata Lube non riesce ad avere la meglio contro la squadra di coach Piazza, che scende in campo determinata e con grande lucidità nei momenti decisivi si porta a casa una grande vittoria. I cucinieri dunque salutano la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i meneghini torneranno in campo nella Final Four di Bologna a marzo. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI LA PARTITA – IN AGGIORNAMENTO SportFace.

