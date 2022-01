Un sannita ad “Avanti un altro” | Stefano si ferma al gioco finale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è infranto a poche risposte dal traguardo il sogno delad “un”, il celebre programma tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda nella fascia preserale su Canale 5. Il giovane di Castelfranco in Miscano, provincia di Benevento, con 205 mila euro di montepremi accumulato si è aggiudicato un posto per la sfida, ma al termine delnon è riuscito a portarsi a casa il gruzzoletto di 20mila euro, cifra a cui ha congelato il countdown. L'articolo proviene da Anteprima24.it.