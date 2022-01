Test: prova a rispondere alla domanda, il web sta impazzendo (Di domenica 16 gennaio 2022) Rompicapo logico: osserva attentamente l’immagine, riesci a risolvere l’indovinello? non è semplice come sembra. Metti alla prova la tua mente, vediamo insieme di cosa si tratta. Rompicapo: indovina l’etàNell’ultimo periodo moltissimi utenti si stanno divertendo nel risolvere gli indovinelli presenti sul web, oltre ad essere molto utili per tenerci impegnati, sono anche un ottimo strumento per mantenere la mente allenata. Quello che vi proponiamo oggi è un rompicapo visivo, vi basterà osservare attentamente l’immagine in cui è presente un indovinello: “Quando avevo 4 anni, mio fratello aveva la metà della mia età. Ora che ne ho 18, quanti anni ha mio fratello?”. Riesci a trovare la soluzione corretta? provate a sfidare amici e parenti, mettetevi alla prova con questo rompicapo. Voi ... Leggi su formatonews (Di domenica 16 gennaio 2022) Rompicapo logico: osserva attentamente l’immagine, riesci a risolvere l’indovinello? non è semplice come sembra. Mettila tua mente, vediamo insieme di cosa si tratta. Rompicapo: indovina l’etàNell’ultimo periodo moltissimi utenti si stanno divertendo nel risolvere gli indovinelli presenti sul web, oltre ad essere molto utili per tenerci impegnati, sono anche un ottimo strumento per mantenere la mente allenata. Quello che vi proponiamo oggi è un rompicapo visivo, vi basterà osservare attentamente l’immagine in cui è presente un indovinello: “Quando avevo 4 anni, mio fratello aveva la metà della mia età. Ora che ne ho 18, quanti anni ha mio fratello?”. Riesci a trovare la soluzione corretta?te a sfidare amici e parenti, mettetevicon questo rompicapo. Voi ...

Advertising

borghi_claudio : Quando l'ho letto non ci volevo credere... praticamente il tampone può essere fatto in casa e come prova devi MANDA… - robertal181 : RT @GiuseppeDiSilv6: Lo sapevate che il'Prick test per polisorbato 80 Peg'(prova anti-allergica)che vi può SALVARE LA #VITA è stato MESSO A… - HDEddie75 : RT @borghi_claudio: Quando l'ho letto non ci volevo credere... praticamente il tampone può essere fatto in casa e come prova devi MANDARE L… - cindykia25644 : RT @borghi_claudio: Quando l'ho letto non ci volevo credere... praticamente il tampone può essere fatto in casa e come prova devi MANDARE L… - ciafapino : RT @GiuseppeDiSilv6: Lo sapevate che il'Prick test per polisorbato 80 Peg'(prova anti-allergica)che vi può SALVARE LA #VITA è stato MESSO A… -