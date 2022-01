Serie A: Atalanta - Inter 0 - 0 (Di domenica 16 gennaio 2022) Atalanta e Inter 0 - 0 nel posticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo. . 16 gennaio 2022 Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022)0 - 0 nel posticipo della 22/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo. . 16 gennaio 2022

Advertising

SkySport : ATALANTA-INTER 0-0 Risultato finale ? ? - CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - Giorno_Bergamo : Atalanta-Inter finisce 0-0. Al Gewiss Stadium niente gol ma tanto spettacolo - _Sport_Calcio_ : A Bergamo grande duello tra Atalanta e Inter: Handanovic in versione superman ?? #AtalantaInter | #SerieA… -