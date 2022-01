(Di domenica 16 gennaio 2022), ieri 15 gennaio, è statoa Tv Talk dove ha raccontato i suoi esordi televisivi, l’exploitsua carriera e anche la sua relazione con Giulia Salemi.ha debuttatovelino a Striscia la Notizia poi ha partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island ed ha ottenuto molta notorietà grazie alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino ha esclamato: “Devo dire che mai avrei pensato nelladi arrivare a Rai 3. Tutto mi immaginavo ma per me è un grande onore!” Dopo il Gf Vip 5,è stato un concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti ed è rimasto in Rai entrando nel cast Domenica In grazie a Mara Venier. Il conduttore Massimo Bernardini gli ha chiesto se per chi volesse avere una ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Madonna di Campiglio, vacanza al bacio sulla neve #giuliasalemi… - chipuosaperlo : “copriamo il clarinetto” Pierpaolo Pretelli io ti amo ?? #DomenicaIn #tuttipazzipersaremo - LauraA935 : RT @LauraA935: Finalmente Pierpaolo Pretelli a #tuttipazzipersanremo #DomenicaIn #pierpaolopretelli ??????????? - GiusyD8 : RT @RosaViolante7: Tutti pronti per pierpaolo pretelli ???????? #tuttipazzipersaremo #domenicani #prelemi - elena28813645 : Arriva Pierpaolo Pretelli Arriva la leggerezza e la freschezza #DomenicaIn #pierpaolopretelli -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Come ancheche, in collaborazione con la band della trasmissione Rai si esibirà cantando alcuni successi del Festival di Sanremo . Domenica In : Covid e vaccinazioni nel talk di ...Inoltre, la band di 'Domenica In' con la collaborazione di, si esibirà cantando alcuni successi del 'Festival di Sanremo'. Prosegue lo spazio informativo di attualità dedicato al ...Pierpaolo Pretelli ospite a TvTalk confessa come mai sta cercando di tutelare la sua vita privata, poi ammette: "Mi sento il botulino della Rai". Pierpaolo Pretelli ...La vita di Pierpaolo Pretelli ha conosciuto il grande amore nella Casa del Grande Fratello Vip, dove dopo un’infatuazione per Elisabetta Gregoraci si è innamorato di Giulia Salemi. L’ex Velino sa bene ...