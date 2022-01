Milano, sparatoria in strada a San Siro: 51enne in manette (Di domenica 16 gennaio 2022) E' stato fermato dalla polizia l'autore del tentato omicidio con esplosione di colpi d'arma da fuoco avvenuto la sera dell'8 gennaio scorso in piazza Monte Falterona a San Siro. L'uomo sottoposto a ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) E' stato fermato dalla polizia l'autore del tentato omicidio con esplosione di colpi d'arma da fuoco avvenuto la sera dell'8 gennaio scorso in piazza Monte Falterona a San. L'uomo sottoposto a ...

Advertising

leggoit : Milano, sparatoria in strada a San Siro: 51enne in manette - RedazioneLaNews : #Milano Sparatoria tra la folla a Milano per un regolamento di conti, 51enne in manette - claudiopalladi4 : RT @GiovanniBussett: Sparatoria a Milano: ferito un 26enne. ?@TgrRai? ?@RaiNews? ?@Raiofficialnews? ?@SkyTG24? ?@MediasetTgcom24? ?@TgLa7?… - Yogaolic : Sparatoria a #Milano: il video durante i soccorsi Video - RedazioneLaNews : #Milano Sparatoria a Milano: il video durante i soccorsi -