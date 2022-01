Matilde Gioli, Giulia in ‘Doc’: non tutti sanno di quel brutto incidente (Di domenica 16 gennaio 2022) che ha coinvolto l’attrice; il drammatico retroscena. Un ritorno col botto, quello di Doc Nelle Tue Mani. La seconda stagione della serie tv di Rai Uno è iniziata lo scorso 13 gennaio e la prima puntata ha tenuto incollati alla tv ben 7 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 16 gennaio 2022) che ha coinvolto l’attrice; il drammatico retroscena. Un ritorno col botto,lo di Doc Nelle Tue Mani. La seconda stagione della serie tv di Rai Uno è iniziata lo scorso 13 gennaio e la prima puntata ha tenuto incollati alla tv ben 7 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

UgoBaroni : RT @RaiPremium: Alle 21.20 'Doc - Nelle tue mani' 2^ st. 1^ p. Il dottor Fanti e il Policlinico Ambrosiano vengono travolti dalla peggiore… - francescapellas : Ho visto 4 metà su Netflix e continuo a pensare a quanto è bella e brava Matilde Gioli (e anche Matteo Martari), ma… - kscarlett22_ : Non Matilde gioli che interpreta una Giulia che scopre di essere incinta anche in questo film ma mi prendete per il culo? - comunqueeandare : RT @apetitchou: Nella vita vorrei essere luminosa come gli occhi di Matilde Gioli - Manu03__ : RT @Alessandrarob97: Arte, maestria, sapienza = Matilde Gioli. #DocNelleTueMani2 -