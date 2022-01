Mascherine FFP2, le regole per farle durare di più (Di domenica 16 gennaio 2022) e fino a 40 ore. A parlarne è l’ingegnere chimico Cristina Boi Cristiana Boi, ingegnere chimico dell’università di Bologna, ha spiegato all’Adnkronos come usare correttamente le Mascherine FFP2 per farle durare fino a 40 ore. Il primo accorgimento è quello di evitare di chiuderla, dopo l’uso, in bustine di plastica o astucci. Inoltre, è bene tenerla lontana dall’umidità. Cristina Boi, spiega l’Adnkronos, studia proprio la tenuta delle Mascherine chirurgiche e delle FFP2. “Sulle Mascherine chirurgiche – spiega Cristina Boi – ma il discorso si può estendere anche alle FFP2, abbiamo visto che funzionano bene fino a 40 ore, un numero pensato su una settimana lavorativa di 5 giorni per 8 ore”. E aggiunge: “Non si deve trattare necessariamente di 40 ore di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 gennaio 2022) e fino a 40 ore. A parlarne è l’ingegnere chimico Cristina Boi Cristiana Boi, ingegnere chimico dell’università di Bologna, ha spiegato all’Adnkronos come usare correttamente leperfino a 40 ore. Il primo accorgimento è quello di evitare di chiuderla, dopo l’uso, in bustine di plastica o astucci. Inoltre, è bene tenerla lontana dall’umidità. Cristina Boi, spiega l’Adnkronos, studia proprio la tenuta dellechirurgiche e delle. “Sullechirurgiche – spiega Cristina Boi – ma il discorso si può estendere anche alle, abbiamo visto che funzionano bene fino a 40 ore, un numero pensato su una settimana lavorativa di 5 giorni per 8 ore”. E aggiunge: “Non si deve trattare necessariamente di 40 ore di ...

