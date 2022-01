LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: apoteosi Brignone. Sofia Goggia: “Faccio fatica a camminare” (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 13.30 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FEDERICA Brignone VIDEO FEDERICA Brignone, LA VITTORIA NEL SuperG DI Zauchensee 13.36 Federica Brignone vince davanti alla svizzera Corinne Suter il SuperG di Zauchensee e complici gli acciacchi di Sofia Goggia (la bergamasca al traguardo è 19esima), si porta a soli cinque punti dal pettorale rosso. Ottima prova corale delle azzurre: quarta Marta Bassino a 0.27 dal terzo gradino occupato dall’austriaca Ariane Raedler, ottava Elena Curtoni. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport! 13.33 Nella ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 13.30 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FEDERICAVIDEO FEDERICA, LA VITTORIA NELDI13.36 Federicavince davanti alla svizzera Corinne Suter ildie complici gli acciacchi di(la bergamasca al traguardo è 19esima), si porta a soli cinque punti dal pettorale rosso. Ottima prova corale delle azzurre: quarta Marta Bassino a 0.27 dal terzo gradino occupato dall’austriaca Ariane Raedler, ottava Elena Curtoni. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport! 13.33 Nella ...

