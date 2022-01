Il Sistema Solare è al centro di una Bolla vuota (Di lunedì 17 gennaio 2022) – Secondo uno studio del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian (CfA) e dello Space Telescope Science Institute (Stsci), pubblicato su Nature, il nostro Sistema Solare si troverebbe all’interno di una Bolla vuota grande mille anni luce e sulla sua superficie ci sarebbero stelle e costellazioni. Gli astronomi hanno ricostruito, per la prima volta, l’evoluzione, in milioni di anni, della regione galattica in cui si trova la Terra ed avrebbero mostrato come una catena di eventi, iniziata 14 milioni di anni fa, ha portato alla formazione della Bolla, responsabile della formazione di tutte le stelle vicine. Gli scienziati sapevano da decenni che il Sole si trova all’interno di una Bolla Locale, una cavità di plasma a bassa densità e ad alta temperatura circondata da un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022) – Secondo uno studio del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian (CfA) e dello Space Telescope Science Institute (Stsci), pubblicato su Nature, il nostrosi troverebbe all’interno di unagrande mille anni luce e sulla sua superficie ci sarebbero stelle e costellazioni. Gli astronomi hanno ricostruito, per la prima volta, l’evoluzione, in milioni di anni, della regione galattica in cui si trova la Terra ed avrebbero mostrato come una catena di eventi, iniziata 14 milioni di anni fa, ha portato alla formazione della, responsabile della formazione di tutte le stelle vicine. Gli scienziati sapevano da decenni che il Sole si trova all’interno di unaLocale, una cavità di plasma a bassa densità e ad alta temperatura circondata da un ...

