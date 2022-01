Idee per regalarsi una comfort zone tra creme e profumi (Di domenica 16 gennaio 2022) Per trovare un nuovo stile Tanti modi per sentirsi all’altezza dell’occasione. La candela profumata di Acqua di Parma si veste dei Vortici di Emilio Pucci per la sua Notte di Stelle più fashion (200 gr, € 72). Autentica, a partire dai codici stilistici, l’eau de parfum Furla assume le forme della Metropolis bag (100 ml, € 78). L’eau de parfum Intense Brioni mette lo smoking (60 ml, € 95). Leggera ma avvolgente, Firming Body Lotion Serum di La Perla Body Care trasferisce il tocco setoso della lingerie sulla pelle e i suoi ricami sul flacone (200 ml, € 120). Rouge G Luxurious Velvet, il rossetto Guerlain (€ 36), sceglie il velluto anche per la cover (€ 36). Tutto su cuscini e Poppy plaid, Armani/Casa. Per infiocchettarsi Con un nastro attorno al collo tutto sembra più bello. Ne indossa uno in velluto dorato Goutal per festeggiare i primi 40 anni de l’Eau d’Hadrien (edp, 100 ml, € 160). ... Leggi su amica (Di domenica 16 gennaio 2022) Per trovare un nuovo stile Tanti modi per sentirsi all’altezza dell’occasione. La candela profumata di Acqua di Parma si veste dei Vortici di Emilio Pucci per la sua Notte di Stelle più fashion (200 gr, € 72). Autentica, a partire dai codici stilistici, l’eau de parfum Furla assume le forme della Metropolis bag (100 ml, € 78). L’eau de parfum Intense Brioni mette lo smoking (60 ml, € 95). Leggera ma avvolgente, Firming Body Lotion Serum di La Perla Body Care trasferisce il tocco setoso della lingerie sulla pelle e i suoi ricami sul flacone (200 ml, € 120). Rouge G Luxurious Velvet, il rossetto Guerlain (€ 36), sceglie il velluto anche per la cover (€ 36). Tutto su cuscini e Poppy plaid, Armani/Casa. Per infiocchettarsi Con un nastro attorno al collo tutto sembra più bello. Ne indossa uno in velluto dorato Goutal per festeggiare i primi 40 anni de l’Eau d’Hadrien (edp, 100 ml, € 160). ...

