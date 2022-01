Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Ibra a San Siro, caccia al gol smarrito. E se segna supera CR7 per numero di vittime #MilanSpezia - sportli26181512 : Ibra a San Siro, caccia al gol smarrito. E se segna supera CR7 per numero di vittime: Ibra a San Siro, caccia al go… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ibra a San Siro, caccia al gol smarrito. E se segna supera CR7 per numero di vittime #MilanSpezia - Gazzetta_it : Ibra a San Siro, caccia al gol smarrito. E se segna supera CR7 per numero di vittime #MilanSpezia - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Milan, Ibra a caccia di un gol a San Siro che manca da settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra San

Siro comanda Giroud ? E dire che in termini generali dicertamente non ci si può lamentare: in questo torneo 8 gol in 13 presenze, uno ogni 98 minuti. La sua consueta, lussuosissima media. ...Altro che, è Kazu il Benjamin Button per eccellenza. Per continuare le sue imprese calcistiche ... per firmare per il Clube Atletico Juventus: fu il primo giapponese a giocare nello stato di...Zlatan Ibrahimovic vuole arricchire la lista delle squadre contro cui ha segnato in carriera. Manca ancora un gol contro gli spezzini.È da un po’ che Ibrahimovic non esulta nel suo stadio, con la sua gente. San Siro è diventato una sorta di “tabù” per il campione svedese, a secco di gol ...