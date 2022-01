I tifosi: “Sconfitta prevedibile, ora guardiamo al futuro” (Di domenica 16 gennaio 2022) di Giuseppe De Angelis In uno stadio?Arechi quasi deserto, a causa delle nuove restrizioni anti-covid emesse dal?Governo, i tifosi in Curva non hanno fatto mancare il loro calore alla squadra, o meglio ci hanno provato dall’inizio alla fine.?Ci provato, credendo e sognando anche una vittoria che purtroppo non è arrivata.?Colpa della Lazio, decisamente più forte in campo, colpa anche delle tante, troppe assenze a causa del virus che continua a diffondersi tra i giocatori granata. Resta il fatto che ieri pomeriggio allo stadio?Arechi si respirava tutta un’altra aria.?Merito di Iervolino, il nuovo presidente, che ha ridato fiducia ad una tifoseria che da tempo chiedeva una nuova proprietà… “Le parole del nuovo presidente ci stanno facendo sognare.?Ci ha promesso un nuovo centro sportivo, una squadra che finalmente farà il salto di qualità.?Quello che ora ci auguriamo è ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 gennaio 2022) di Giuseppe De Angelis In uno stadio?Arechi quasi deserto, a causa delle nuove restrizioni anti-covid emesse dal?Governo, iin Curva non hanno fatto mancare il loro calore alla squadra, o meglio ci hanno provato dall’inizio alla fine.?Ci provato, credendo e sognando anche una vittoria che purtroppo non è arrivata.?Colpa della Lazio, decisamente più forte in campo, colpa anche delle tante, troppe assenze a causa del virus che continua a diffondersi tra i giocatori granata. Resta il fatto che ieri pomeriggio allo stadio?Arechi si respirava tutta un’altra aria.?Merito di Iervolino, il nuovo presidente, che ha ridato fiducia ad una tifoseria che da tempo chiedeva una nuova proprietà… “Le parole del nuovo presidente ci stanno facendo sognare.?Ci ha promesso un nuovo centro sportivo, una squadra che finalmente farà il salto di qualità.?Quello che ora ci auguriamo è ...

Advertising

Pask50207180 : RT @ilragazzotopo: Un anno fa il Signor Riccardo Angelini su @teleradiostereo fece intendere che la sconfitta nel derby per 3-0 era anche c… - ilragazzotopo : Un anno fa il Signor Riccardo Angelini su @teleradiostereo fece intendere che la sconfitta nel derby per 3-0 era an… - tds1985 : @fattoquotidiano Espulso per 'minare la campagna vaccinale essendo stato critico con i vaccini'. Così si è difeso… - infoitsport : Salernitana, tifosi in festa nonostante la sconfitta: il motivo - marcoroveta : @sampdoria Alla terza sconfitta consecutiva, però, in sala stampa si doveva presentare anche un dirigente a rilasc… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi Sconfitta Let's go Brandon Italian style - ... in un anno elettorale che molti Democratici credono che porterà alla loro sconfitta sia alla ... Mi viene guardando le pletore di tifosi politici e anche di dirigenti che si affannano ad urlare chi " ...

Volley, Busto Arsizio - Vallefoglia in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 Dopo la netta sconfitta incassata a Monza, le Farfalle di coach Musso vogliono tornare al successo davanti ai propri tifosi per non perdere il treno delle migliori in classifica. La formazione umbra ...

Sampdoria, ancora una sconfitta. E i tifosi fischiano Telenord.it Il passato dei derby con il Liverpool riaffiora: tifosi Everton a Benitez “Vattene” Le pessime dinamiche della squadra, sommate ai problemi interni degli spogliatoi, evidenziati nell'addio di Digne dal club, hanno finito per mettere Benítez contro tutto il club.

Salernitana, tifosi in festa nonostante la sconfitta: il motivo Danilo Iervolino ha “esordito” quest’oggi davanti ai suoi nuovi tifosi che gli hanno riservato un’accoglienza molto calorosa. Dal primo minuto fino al termine della gara, infatti, ci sono stati cori a ...

... in un anno elettorale che molti Democratici credono che porterà alla lorosia alla ... Mi viene guardando le pletore dipolitici e anche di dirigenti che si affannano ad urlare chi " ...Dopo la nettaincassata a Monza, le Farfalle di coach Musso vogliono tornare al successo davanti ai propriper non perdere il treno delle migliori in classifica. La formazione umbra ...Le pessime dinamiche della squadra, sommate ai problemi interni degli spogliatoi, evidenziati nell'addio di Digne dal club, hanno finito per mettere Benítez contro tutto il club.Danilo Iervolino ha “esordito” quest’oggi davanti ai suoi nuovi tifosi che gli hanno riservato un’accoglienza molto calorosa. Dal primo minuto fino al termine della gara, infatti, ci sono stati cori a ...