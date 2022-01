Highlights Atalanta-Inter 0-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ildeglie delle azioni salienti, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium di Bergamo bella partita, viva, tecnica e con grandi occasioni da una parte e dall’altra. Grandi occasioni per i padroni di casa e anche per gli ospiti con Handanovic protagonista, occasioni clamorose anche per D’Ambrosio e Dzeko. Un punto per parte. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.