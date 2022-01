GF Vip6 | la frecciatina di Soleil Sorge sul reality | “se non fosse stato per me…” 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 16 gennaio 2022)spiazza alcuni concorrenti con un’ardita affermazione sul Grande Fratello VIP. Ecco le parole dell’influencer “Se non mi vanti tu mi vantu ieu”. Se l’Italia è la patria dei proverbi, questo detto calabrese è quanto di più appropriato per sintetizzare le ultime e ardite affermazioni di. L’influencer Italo americana torna sul discorso Alex Belli e consorte e, durante una conversazione tra Barù e Davide, si lascia andare ad un’esternazione che potrebbe minare la reputazione delshow. L’AFFERMAZIONE DIDavide Silvestri spiega a Barù il suo punto di vista sull’ ingresso di Delia Duran: “a sensazione penso che questa persona resterà fino a fine gennaio se non febbraio come avevo già detto e poi potrebbe arrivare Alex”. “Si e ...