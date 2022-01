Formazioni ufficiali Roma Cagliari | le scelte degli allenatori

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Pellegrini, Felix; Abraham. Allenatore: Mourinho.(3-4-2-1): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Marin. Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Mazzarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter_Women : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di coach @ritaguari per #InterNapoli ?? - serieAnews_com : ?? #RomaCagliari, #Mourinho schiera titolare all'esordio #SergioOliveira - fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Roma - #Cagliari Subito titolare #SergioOliveira! Sorpresa #Felix #fantacalcio… - CalcioNews24 : Le scelte di #RomaCagliari: la decisione su #SergioOliveira ?? - CagliariNews24 : Roma Cagliari LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LeTUNISIA (4 - 3 - 3): Ben Said; Mathlouthi, Taibi, Ifa, Maaloul; Skhiri, Chaalali, Slimane; Khaoui, Jaziri, Khazri. CT: Kebaier. MAURITANIA (3 - 5 - 2): Diop; Demba, Yali, ...Commenta per primo Sono state ufficializzate ledi Roma - Cagliari. Roma (4 - 2 - 3 - 1): Rui Patricio; Maitland - Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Pellegrini, Felix; Abraham. Allenatore: Mourinho. Cagliari (...1' Nel Lecce dal primo minuto c’è Calabresi al posto di Gendrey, in avanti spazio a Olivieri e Rodriguez insieme a Strefezza. 38' Gol annullato a Olivieri, che era partito un passo oltre la linea… ...Alle 18 in campo la Roma di Mourinho che ospita il Cagliari di Walter Mazzarri. Di seguito le formazioni ufficiali del match, ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, ...