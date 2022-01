Fedeli, Pd: "Una donna al Colle sarebbe un gran segnale per il Paese" (Di domenica 16 gennaio 2022) Mario Draghi è in campo, ma non è l’unico nome. Le soluzione potrebbe essere però una candidatura femminile, a patto che risulti unificante e non sia un ripiego, una via d’uscita “tanto per”. Valeria Fedeli, ex ministra e attuale senatrice del Partito democratico, ad Huffpost conferma la chiusura a Berlusconi, allontana l’ipotesi del Mattarella bis e non esclude la convergenza su un nome che provenga dal centrodestra. Il centrodestra ha messo in campo la candidatura di Berlusconi, la posizione espressa dal Partito democratico non è debole? Il centrodestra, con la candidatura di Berlusconi alla presidenza della Repubblica, ha innescato una rottura politica. Questo è un elemento nuovo che ci si poteva aspettare, anche se c’era chi diceva non l’avrebbe fatto in fondo. Il Pd, con la relazione del segretario, ha fatto bene a trovare l’unità nel suo pluralismo. Ha fatto una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Mario Draghi è in campo, ma non è l’unico nome. Le soluzione potrebbe essere però una candidatura femminile, a patto che risulti unificante e non sia un ripiego, una via d’uscita “tanto per”. Valeria, ex ministra e attuale senatrice del Partito democratico, ad Huffpost conferma la chiusura a Berlusconi, allontana l’ipotesi del Mattarella bis e non esclude la convergenza su un nome che provenga dal centrodestra. Il centrodestra ha messo in campo la candidatura di Berlusconi, la posizione espressa dal Partito democratico non è debole? Il centrodestra, con la candidatura di Berlusconi alla presidenza della Repubblica, ha innescato una rottura politica. Questo è un elemento nuovo che ci si poteva aspettare, anche se c’era chi diceva non l’avrebbe fatto in fondo. Il Pd, con la relazione del segretario, ha fatto bene a trovare l’unità nel suo pluralismo. Ha fatto una ...

