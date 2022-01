David, primo uomo con un cuore di maiale? Chi è davvero, scoperta sconcertante: "Cos'ha fatto 34 anni fa", orore segreto (Di domenica 16 gennaio 2022) La storia del primo trapianto di cuore da maiale a uomo ha sconvolto la comunità scientifica e commosso il mondo. Ora però si scopre che il paziente, l'americano David Bennett, ha un passato oscuro: 34 anni fa aveva pugnalato un uomo riducendolo su una sedia a rotelle. E così il "miracolo di Baltimora" sconvolge, sì, ma per un altro motivo. A denunciare il tutto in diretta al programma Today di Radio 4, come riporta la Bbc, è stata Leslie Shumaker, sorella di Edward Shumaker ferito alla schiena nel 1988 proprio da Bennett. "Mia figlia mi ha mandato un messaggio con la notizia, aggiungendo: 'Mamma, questo è l'uomo che ha pugnalato lo zio Ed'". Bennett era stato condannato a 10 anni di carcere per l'aggressione, scatenata da motivi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) La storia deltrapianto didaha sconvolto la comunità scientifica e commosso il mondo. Ora però si scopre che il paziente, l'americanoBennett, ha un passato oscuro: 34fa aveva pugnalato unriducendolo su una sedia a rotelle. E così il "miracolo di Baltimora" sconvolge, sì, ma per un altro motivo. A denunciare il tutto in diretta al programma Today di Radio 4, come riporta la Bbc, è stata Leslie Shumaker, sorella di Edward Shumaker ferito alla schiena nel 1988 proprio da Bennett. "Mia figlia mi ha mandato un messaggio con la notizia, aggiungendo: 'Mamma, questo è l'che ha pugnalato lo zio Ed'". Bennett era stato condannato a 10di carcere per l'aggressione, scatenata da motivi di ...

Advertising

welikeduel : Il primo #spiegonedamilano del 2022, ricordando David Sassoli #propagandalive - albmatano : Che dispiacere. Ciao David, mi ricordo nella tua stanza al Tg1 la giacca sempre pronta per l’edizione straordinaria… - pdnetwork : 'Grazie a #Sassoli, l’#Ue ha scelto di aiutare i deboli, di costruire i primi passi dell’Europa sociale e della sal… - David_c05 : Happy Days: il primo episodio spegne 48 candeline - DogoAntonio : RT @lageloni: Al quale non si può rimproverare nessuna mancanza di sobrietà o stile. Altro che selfie: Conte è di spalle, sfuocato. In prim… -