Covid | Locatelli “La curva rallenta”

(Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Certamente siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l’incidenza d’infezioni. Tuttavia, la crescita percentuale dell’ultima settimana è stata inferiore alla precedente e, negli ultimi giorni, vi sono evidenze di chiara decelerazione dellaepidemica in linea con quanto osservato in altri Paesi. Nel Regno Unito si sta assistendo alla riduzione dei ricoveri”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Franco, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.“La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane è decisamente aumentata – prosegue -. Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dalriducendo il numero di procedure mediche o chirurgiche”.“A questo rischio può contribuire anche un elevato numero ...

Advertising

Corriere : Intervista a Locatelli: «Covid, l’epidemia in Italia rallenta. Straordinari i dati delle terze dosi» - MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli (Cts): 'La curva dell'epidemia rallenta' #Locatelli - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Franco Locatelli, coordinatore del Cts,… - francang1950 : RT @Open_gol: Arrivano segnali incoraggianti dagli ultimi dati elaborati dall'Iss secondo il coordinatore del Cts Franco Locatelli. E ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dalriducendo il numero di procedure mediche o chirurgiche", riflette, " non possiamo parlare però di ...Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera Franco, coordinatore del Comitato ... Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dalriducendo il ...Per Locatelli siamo "in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l’incidenza d’infezioni"."Siamo ancora in una fase delicata. La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane è decisamente aumentata. Non possiamo parlare però di ospedali vicini al collasso" sottolinea il Coord ...