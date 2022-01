Brignone trionfa in Super G ad Altenmarkt. Goggia ci crede

Advertising

RaiNews : 'Nella mia carriera ho vinto tanto, però ogni volta è una emozione diversa, una sfida diversa. Pechino 2022? E' nel… - sportface2016 : +++#Sci alpino, una meravigliosa Federica #Brignone trionfa nel Super-G di #Zauchensee+++ - infoitsport : Fantastica Brignone, trionfa nel SuperG di Zauchensee - Scaccabaro : RT @RaiNews: 'Nella mia carriera ho vinto tanto, però ogni volta è una emozione diversa, una sfida diversa. Pechino 2022? E' nel mirino per… - MasterblogBo : ZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone trionfa nel superG di Zauchensee, tappa valevole per la Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Brignone trionfa

ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Federicanel superG di Zauchensee, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. L'azzurra vince con il tempo di 1'10″84 e precede di 4 centesimi la svizzera ...Classifica super - G di Zauchensee 1) Federicain 1:10.84 2) Corinne Suter +0.04 3) Ariane Raedler +0.17 4) Marta Bassino +0.43 5) Laura Gauché +0.51 5) Tessa Worley +0.51 7) Alice Robinson +...Il superG continua a parlare azzurro nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Federica Brignone trionfa nella gara di Zauchensee, conquistando il suo diciottesimo successo in carriera. Un superG ...La valdostana trova la sua 18esima vittoria in Coppa del Mondo davanti a Suter e Raedler. Quarta Bassino, mentre Goggia soffre ancora per la caduta di ieri ...