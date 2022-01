Belen Rodriguez, "due tet***e e un c***o"? Ultimi, clamorosi sviluppi: pare che ora... (Di domenica 16 gennaio 2022) Dal "tet*** e c***o" alla tenera amicizia. Belen Rodriguez sembra aver dimenticato la sprezzante definizione che di lei diede qualche tempo fa Michele Morrone, "In una donna cerco qualcosa di più di un paio di tet***e e un c***o", aveva detto l'attore di 365, senza troppo tatto, riferendosi a un possibile flirt con la Rodriguez. Poi la paparazzata del sito di gossip Whoopsee, in un ristorante milanese, mano nella mano, aveva fatto pensare a tutti alla nascita di una relazione. Si era parlato però solo di un "chiarimento", proprio a proposito di quelle parole, e di nuovi impegni professionali insieme. Beh, a giudicare dagli Ultimi sviluppi quel chiarimento sembra andato a buon fine. Proprio Belen, nelle sue Stories su ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Dal "tet*** e" alla tenera amicizia.sembra aver dimenticato la sprezzante definizione che di lei diede qualche tempo fa Michele Morrone, "In una donna cerco qualcosa di più di un paio die un", aveva detto l'attore di 365, senza troppo tatto, riferendosi a un possibile flirt con la. Poi la paparazzata del sito di gossip Whoopsee, in un ristorante milanese, mano nella mano, aveva fatto pensare a tutti alla nascita di una relazione. Si era parlato però solo di un "chiarimento", proprio a proposito di quelle parole, e di nuovi impegni professionali insieme. Beh, a giudicare dagliquel chiarimento sembra andato a buon fine. Proprio, nelle sue Stories su ...

Advertising

PRossix : RT @LeGrazieWebzine: I nudi di Cecilia Rodriguez, la sorellina di Belen. Qui, per i nostri iscritti: - zazoomblog : Acqua e sapone: la semplicità di Belen Rodriguez com’è senza trucco - #Acqua #sapone: #semplicità #Belen - infoitcultura : Andrea Iannone: cos'ho fatto per Belen Rodriguez - infoitcultura : Antonino 'pazzo' di Belen: 'Lo fa ogni giorno per lei', ma la Rodriguez preferisce l'ex marito: la verità sull'addio - infoitcultura : Belen Rodriguez, dopo Antonino spunta un altro uomo: ecco chi è -