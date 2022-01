Batosta per chi ha Tim: Dal 27 febbraio vi scalano i soldi direttamente sul conto. Cosa devi fare subito per non farti togliere i soldi (Di domenica 16 gennaio 2022) Allarme clienti Tim: dal 27 febbraio vi scalano i soldi direttamente sul conto. Ecco Cosa fare subito per evitarlo. Dopo le multe su costi nascosti e poca trasparenza, Tim annuncia una novità tutt’altro che piacevole per i propri clienti del mobile: una nuova rimodulazione delle tariffe, ovviamente verso l’alto. A essere interessati alcuni piani base a consumo, che avranno un nuovo costo mensile di 1,99 euro solo se non ci sono offerte attive. Clienti Tim, La novità “Per continuare a investire sulla qualità della rete, – scrive l’operatore sul suo sito -Tim adegua le condizioni economiche di alcuni piani base, non più in commercializzazione, che a partire dal 27 febbraio 2022 avranno un costo mensile di 1,99€ (IVA ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 gennaio 2022) Allarme clienti Tim: dal 27visul. Eccoper evitarlo. Dopo le multe su costi nascosti e poca trasparenza, Tim annuncia una novità tutt’altro che piacevole per i propri clienti del mobile: una nuova rimodulazione delle tariffe, ovviamente verso l’alto. A essere interessati alcuni piani base a consumo, che avranno un nuovo costo mensile di 1,99 euro solo se non ci sono offerte attive. Clienti Tim, La novità “Per continuare a investire sulla qualità della rete, – scrive l’operatore sul suo sito -Tim adegua le condizioni economiche di alcuni piani base, non più in commercializzazione, che a partire dal 272022 avranno un costo mensile di 1,99€ (IVA ...

