Australian Open 2022 | Novak Djokovic | “Sono estremamente deluso dalla sentenza”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Adesso è davvero finita.non potrà giocare gli. Il serbo ha perso l’appello di fronte alla Corte Federalea relativo alla cancellazione del proprio visto, con i tre giudici coinvolti nella questione che hanno deciso unanimemente. L’appello, iniziato alle 23:30 italiane, ha avuto il suo epilogo appena prima delle 8:00 nostrane. “Dismissed with costs”, “Respinto con costi”: questa lafinale della Corte Federale. I legali dihanno deciso di non impugnare la decisione della citata Corte Federale, sapendo perfettamente di avere zero possibilità che una domanda (o udienza) di congedo speciale dell’Alta Corte potesse essere ascoltata e determinata prima dell’inizio del torneo di ...

Finisce così, dopo due settimane di un estenuante tira e molla la battaglia più legale che sportiva per il numero 1 del tennis e la sua partecipazione agli. All'unanimità i 3 giudici ...La decisione, che arriva a meno di 24 ore dall'inizio degli, significa che il numero uno del mondo non potrà partecipare allo Slam che ha vinto già nove volte e rischia di non poter ...Sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta di riesame giudiziario della decisione del Ministro di annullare il mio visto, il che significa che non posso ...Australian Open - L'epilogo della vicenda arriva da un comunicato ufficiale di Novak Djokovic, che annuncia di non voler intraprendere ulteriori azioni legal ...