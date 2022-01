Amici 21 | sedicesima puntata – Fuori Cristiano | Elena | Paily e Nicol Albe sospeso

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 16 gennaio 2022) Maria De Filippi e Fiorella Mannoia -2121 continua nelle domeniche pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire laminuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo in studio nel corso della registrazione, avvenuta ieri.21: laminuto per minuto 13.57: Maria De Filippi entra in studio, saluta i professori (Veronica Peparini e Lorella Cuccarini sono ancora in collegamento) e chiama i ballerinie Christian, che Todaro ha deciso di mettere in sfida l’uno contro l’altro – chi perde va a casa – ed è convinto che il suo allievo (Christian) avrà la meglio su quello della Celentano. Alessandra, pur non condividendo, accetta. Raimondo spiega che ha ...