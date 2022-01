Valeria Marini chiede scusa a Nathaly | che però sbotta | “Bene da sorella? In passato nemmeno mi salutavi”

Leggi su biccy

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dalla lite per i beauty in cuiCaldonazzo ha dato della pazza a, tra le due le cose sono sempre peggiorate. Nella casa del GF Vip le due icone del Bagaglino si ignorano e in puntata si punzecchiano. Ieri nottesubito dopo aver salutato Alfonso Signorini, Queen Valery ha preso da parte la coinquilina per chiarire una volta per tutte. Inaspettatamente laha chiestoalla Caldonazzo, rivelandole anche di volerle un ‘da’,ha risposto con un gelido: “quando mi incontravi inmi guardavi“.: “Ti ho sempre volutocome una ...