Traffico Roma del 15-01-2022 ore 09:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ci sono disagi lungo la statale 148 Pontina un incidente sta provocando incolonnamenti tra Tor de’ Cenci Spinaceto indirizzo dell’EUR la coda registrate di circa 1 km sulla restante rete viaria cittadina non si evidenziano particolari impedimenti tutto tranquillo sul Raccordo Anulare lungo le principali arterie per sentire alcune operazioni di pulizia chiusura al transito sino alle ore 12 di viale Giovanni Falcone Paolo Borsellino e di viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione della Trionfale Quindi verso Monte Mario attenzione alle deviazioni al Aurelio per un evento di carattere commerciale e chiusura di largo San Pio quinto di via Francesco Satolli la riapertura questa sera alle 20 al Lido di Ostia chiusa via dei Pescatori tra via Mar dei Coralli e Il borghetto in direzione mare chiusura anche verso il centro tra ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ci sono disagi lungo la statale 148 Pontina un incidente sta provocando incolonnamenti tra Tor de’ Cenci Spinaceto indirizzo dell’EUR la coda registrate di circa 1 km sulla restante rete viaria cittadina non si evidenziano particolari impedimenti tutto tranquillo sul Raccordo Anulare lungo le principali arterie per sentire alcune operazioni di pulizia chiusura al transito sino alle ore 12 di viale Giovanni Falcone Paolo Borsellino e di viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione della Trionfale Quindi verso Monte Mario attenzione alle deviazioni al Aurelio per un evento di carattere commerciale e chiusura di largo San Pio quinto di via Francesco Satolli la riapertura questa sera alle 20 al Lido di Ostia chiusa via dei Pescatori tra via Mar dei Coralli e Il borghetto in direzione mare chiusura anche verso il centro tra ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente risolto traffico scorrevole altezza #ViaDiVallerano ? #Roma @Emergenza24… - eleonor92369780 : @AccanConfeserce Roma.. senza traffico???? - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Grottarossa (Longarone-Cassia) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato in via del Tecnopolo -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15 - 01 - 2022 ore 08:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche il traffico registrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 08:30 LE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO SARANNO ATTIVE FINO AL 30 DI APRILE IN FASCIA ORARIA 7:00 - 19:...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA ...

Blocco traffico Roma 2022: i giorni dello stop SicurAUTO.it Falsi quadri di Reggiani pronti da vendere. I carabinieri fermano traffico di opere d'arte: 23 arresti Sessanta dipinti falsamente attribuiti al maestro Reggiani del valore di oltre un milione di euro. I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, a conclusione di una lunga ...

Autostrade: traffico in rallentamento sul A10 e A12 per veicoli in avaria Ventimiglia (km 3) veicolo in avaria e traffico in rallentamento lungo il tratto tra Genova Pegli e Genova Aeroporto , in direzione del capoluogo ligure. Sempre sulla A10 i lavori in corso creano rall ...

LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molto anche ilregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun ...LE TEMPORANEE DISCIPLINE DISARANNO ATTIVE FINO AL 30 DI APRILE IN FASCIA ORARIA 7:00 - 19:...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E...Sessanta dipinti falsamente attribuiti al maestro Reggiani del valore di oltre un milione di euro. I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, a conclusione di una lunga ...Ventimiglia (km 3) veicolo in avaria e traffico in rallentamento lungo il tratto tra Genova Pegli e Genova Aeroporto , in direzione del capoluogo ligure. Sempre sulla A10 i lavori in corso creano rall ...