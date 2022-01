Torna Profiling su Giallo | in onda dal 15 gennaio con la prima stagione

Leggi su optimagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022)riparte dallasu, a partire da sabato 15inserata dalle 21.10. Il poliziesco francese ricomincia dai primi due episodi, in replica sul canale 38 del digitale terrestre, che ne ha trasmesso le 10 stagioni fino al 2021.suin una collocazione diversa dalla tradizionale, che in genere era quella domenicale: il canale 38 del digitale terrestre decide di riprogrammarla dopo averla trasmessa intv in chiaro per l’Italia (dopo l’anteassoluta su Fox) fino allo scorso anno.ricomincia dal primo episodio della, intitolato Meglio di Niente, che ...