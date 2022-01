Texas: ostaggi in Sinagoga. Il sequestratore, fratello di lady Al Qaeda: «Moriranno tutti se entrate» (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sequestratore della Sinagoga in di Colleyville, in Texas, sarebbe il pachistano Muhammad Siddiqui. Lo riporta Abc citando alcune fonti. L'uomo dice di essere il fratello di Aafia Siddiqui, in carcere per terrorismo, nota come lady Al Qaeda. Aaifa Siddiqui ha studiato negli Stati Uniti al Mit: arrestata nel 2008 in Afghanistan, è stata condannata a 86 anni di carcere. Quando fu arrestata aveva con sé documenti su come produrre armi chimiche e su come trasformare l'Ebola in arma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 16 gennaio 2022) Ildellain di Colleyville, in, sarebbe il pachistano Muhammad Siddiqui. Lo riporta Abc citando alcune fonti. L'uomo dice di essere ildi Aafia Siddiqui, in carcere per terrorismo, nota comeAl. Aaifa Siddiqui ha studiato negli Stati Uniti al Mit: arrestata nel 2008 in Afghanistan, è stata condannata a 86 anni di carcere. Quando fu arrestata aveva con sé documenti su come produrre armi chimiche e su come trasformare l'Ebola in arma L'articolo proviene da Firenze Post.

