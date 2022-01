Tagliafico | avviati i contatti con un top club di Serie A!

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napoli è alla ricerca di un terzino, viste le poche certezze e le lacune sia tecniche che fisiche che il pacchetto di esterni difensivi sta dando al tecnico Spalletti. NicolasAjaxLa società avrebbe cominciato a chiedere informazioni all’Ajax per Nicolas, esterno difensivo adattabile su entrambe le fasce e già titolare della Seleccion Albiceleste. L’argentino ha un grande bagaglio internazionale e De Laurentiis, come riportato da Gianluca di Marzio sembra interessato ad accontentare l’allenatore toscano. VINCENZO BONIELLO

...ha manifestato un forte interesse per il difensore e i contatti con l'Ajax sono stati. La ... I numeri dicon Ajax e Argentina Nazionale argentino, nato il 31 agosto 1992 ,......ha manifestato un forte interesse per il difensore e i contatti con l'Ajax sono stati. La ... I numeri dicon Ajax e Argentina Nazionale argentino, nato il 31 agosto 1992 ,...Nelle ultime ore la società di De Laurentiis ha avviato i primi con l'Ajax: nel mirino c'è Nicolas Tagliafico. Come riferisce 'Sky Sport', dopo l'interesse registrato nell'agosto 2020 gli 'Azzurri' ...Il Chelsea starebbe monitorando il terzino sinistro dell'Ajax Nicolás Tagliafico, sul quale ci sarebbero anche Aston Villa e Newcastle ...