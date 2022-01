“Sempre aperti a donare” pasti caldi insieme a Banco Alimentare (Di sabato 15 gennaio 2022) di Monica De Santis pasti caldi per chi ha più bisogno. E’ con questo scopo che ritorna, per la seconda edizione “Sempre aperti a donare” promossa da McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che tra Salerno e Potenza doneranno pasti caldi ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà.?Si tratta di strutture convenzionate con Banco Alimentare Campania. all’iniziativa parteciperanno i ristoranti McDonald’s di Salerno via Roma, Salerno Mercatello, di Battipaglia e di Potenza in viale del Basento. Sono questi i locali che saranno coinvolti da vicino nel progetto. Progetto che vedrà i i team di lavoro dei ristoranti occuparsi della preparazione dei ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022) di Monica De Santisper chi ha più bisogno. E’ con questo scopo che ritorna, per la seconda edizione “” promossa da McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che tra Salerno e Potenza donerannoad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà.?Si tratta di strutture convenzionate conCampania. all’iniziativa parteciperanno i ristoranti McDonald’s di Salerno via Roma, Salerno Mercatello, di Battipaglia e di Potenza in viale del Basento. Sono questi i locali che saranno coinvolti da vicino nel progetto. Progetto che vedrà i i team di lavoro dei ristoranti occuparsi della preparazione dei ...

