Sanremo 2022, le pagelle di Open delle canzoni in gara (Di sabato 15 gennaio 2022) Un po' Festival della canzone italiana, un po' rave con la cassa regolata per essere accolta con leggerezza e sorpresa anche da un pubblico nazional popolare. Sono queste le anime che caratterizzano le 25 canzoni in gara a Sanremo 2022, scelte dal direttore artistico Amadeus. Non manca la tradizione nazional-popolare, il cantautorato di qualità e neanche la spinta sfacciata del voler uscire a prendersi davvero tutto e ricominciare. I potenziali tormentoni radiofonici sono tanti quanti i possibili brani che potrebbero finire sul podio finale. Difficile azzardare la canzone vincitrice. Ce n'è per tutti i gusti, e cii sono conferme, così come piccole delusioni. Ma ci sono diverse sorprese, alcune destabilizzanti, altre più innocenti nella loro efficacia, che potrebbero scuotere l'intera kermesse. Intanto, ecco le nostre ...

