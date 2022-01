Salernitana, tanti positivi al Covid: Colantuono sbotta (Di sabato 15 gennaio 2022) La Salernitana di Stefano Colantuono ha perso contro la Lazio nel pomeriggio ma i problemi, oltre che il campo, riguardando anche le eccessive positività al Covid-19. Il tecnico dei granata, al termine del match, ai microfoni di DAZN si è lamentato con la Lega Calcio. “C’è un protocollo che è stato cambiato ma che va in vigore da domani. Intanto le squadre che hanno giocato oggi non ne hanno potuto usufruire. Rispetto chi ha il compito di decidere ma non capisco, ci vorrebbe un pò più di sensibilità. Lo so che la gara con la Lazio sarebbe stata difficile pure se fossimo stati al completo, non cerco scuse, ma almeno dateci la possibilità di giocarcela. Di quelli che hanno giocato a Verona ne mancavano 7 ma il problema è che quelli che hanno giocato stasera venivano da 40 giorni di stop. Sembrava una partita di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Ladi Stefanoha perso contro la Lazio nel pomeriggio ma i problemi, oltre che il campo, riguardando anche le eccessivetà al-19. Il tecnico dei granata, al termine del match, ai microfoni di DAZN si è lamentato con la Lega Calcio. “C’è un protocollo che è stato cambiato ma che va in vigore da domani. Intanto le squadre che hanno giocato oggi non ne hanno potuto usufruire. Rispetto chi ha il compito di decidere ma non capisco, ci vorrebbe un pò più di sensibilità. Lo so che la gara con la Lazio sarebbe stata difficile pure se fossimo stati al completo, non cerco scuse, ma almeno dateci la possibilità di giocarcela. Di quelli che hanno giocato a Verona ne mancavano 7 ma il problema è che quelli che hanno giocato stasera venivano da 40 giorni di stop. Sembrava una partita di ...

