Ricotta di bufala campana Dop | nascono versioni light e senza lattosio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Labitalia) - Nuovo disciplinare di produzione per ladiDop:le. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono al rush finale le modifiche al disciplinare di...

Non per nulla la razza si chiamamediterranea italiana". Oggi l'allevamento a Poggioreale è ...del piccolo paese del Belìce vengono prodotti 200 chili di mozzarelle ma anche formaggi e. "...Nascono le versioni light e senza lattosio delladicampana Dop. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono al rush finale le modifiche al disciplinare di produzione delladiCampana Dop. Il ministero delle ...Stare al passo con i tempi per rispettare le mutate abitudini alimentari dei consumatori: nascono così le versioni “leggera” e “senza lattosio” della ricotta di bufala campana Dop. Sono quasi pronte, ...Lorenzo Pagliaroli, 42 anni, ha scelto di fare il pastore e il "mastro casaro". "Ogni tanto penso di andar via ma poi penso alle potenzialità di questi territori, guardo i miei figli e resisto metten ...