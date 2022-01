Quirinale | letta | ' da decidere con alleati scelte per prime votazioni'

(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Se letresaranno senza accordo dobbiamo fare una scelta, insieme ai nostri, se andremo votando scheda bianca o tutti insieme convergere su un nome. E poi come comportarci se il centrodestra continuerà in questa scelta, sbagliata, di puntare su Berlusconi". Lo ha detto Enricoa gruppi e Direzione Pd.

La linea del Partito Democratico sulassomiglia ad un disco rotto: il segretario Enrico, riunendo i suoi nella direzione nazionale di questa mattina, si è soffermato più che altro sulle motivazioni che, stando al suo ...: 'Centrodestra non ha proprietà del' approfondimento Berlusconi al, cos'è l'operazione scoiattolo: il significato Sulla scelta di Berlusconi come candidato alla presidenza ...Roma, 15 gen "In Parlamento nessuno ha la maggioranza. Il Parlamento è una unione di minoranze. Ognuno deve considerare questo lavoro con rispetto, delicatezza e responsabilità". Lo ha detto Enrico ...E poi come comportarci se il centrodestra continuerà in questa scelta, sbagliata, di puntare su Berlusconi". Lo ha detto Enrico Letta a gruppi e Direzione Pd.