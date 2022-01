“Ora ce n’è Coviddi”. Angela da Mondello, che trasformazione: ecco come è diventata (Di sabato 15 gennaio 2022) Angela Chianello, l’annuncio arriva solo oggi. Il suo nome è diventato chiacchieratissimo come “Angela da Mondello”, la negazionista per eccellenza dell’esistenza del virus che ormai da diverso tempo sta chiamando il Governo a gestire anche in Italia l’emergenza sanitaria. La notizia viene lanciata direttamente dal profilo Instagram della diretta interessata. ecco di cosa si tratta. Purtroppo il papà di Angela Chianello è risultato positivo al Covid e l’annuncio non poteva che sopraggiungere sul profilo social della negazionista diventata ormai famosa e più che chiacchierata. L’annuncio della positività del padre ha suscitato non poco clamore mediatico: “Anche da noi è arrivato questo maledetto”, con queste parole Angela si è rivolta ai suoi 120 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022)Chianello, l’annuncio arriva solo oggi. Il suo nome è diventato chiacchieratissimoda”, la negazionista per eccellenza dell’esistenza del virus che ormai da diverso tempo sta chiamando il Governo a gestire anche in Italia l’emergenza sanitaria. La notizia viene lanciata direttamente dal profilo Instagram della diretta interessata.di cosa si tratta. Purtroppo il papà diChianello è risultato positivo al Covid e l’annuncio non poteva che sopraggiungere sul profilo social della negazionistaormai famosa e più che chiacchierata. L’annuncio della positività del padre ha suscitato non poco clamore mediatico: “Anche da noi è arrivato questo maledetto”, con queste parolesi è rivolta ai suoi 120 ...

