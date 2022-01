Milan | si accelera sul mercato per il difensore Parola a Gabbia

Advertising

Gazzetta_it : Mercato Milan, Leao accelera sul rinnovo - PianetaMilan : #Milan, le top #news della mattina - calciomercatoit : ?? #Milan, #Maldini accelera per il colpo in difesa: apertura del #ManchesterUnited per #Bailly - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Tegola #Tomori: si accelera per il difensore - persemprecalcio : ??? Il #Milan è alla ricerca di un nuovo difensore. Dopo l'infortunio di #Kjaer e di #Tomori, il club rossonero ha s… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan accelera

Ilprova ad accelerare per un nuovo colpo sul calciomercato. Paolo Maldini va a caccia del difensore per placare l'emergenza: le ultime novitàNon solo il Covid. Ilè afflitto anche dagli infortuni e la sfortuna tra le fila rossonere sembra essersi accanita, in particolare, sul reparto difensivo. Maldini ©LaPresseNelle scorse settimane, Stefano Pioli ha ...Ilè a caccia di un difensore centrale per rinforzare il proprio organico. Mentre la squadra di prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Genoa , si lavora al mercato. Difesa, per ill'uomo è Eric Bailly Stando alle ultime e secondo quanto racconta 'Gazzetta Dello Sport' nelle ultime ore ci sarebbe stata una netta accelerazione per Eric Bailly. Il difensore centrale sarebbe ...Il Milan prova ad accelerare per un nuovo colpo. Paolo Maldini va a caccia del difensore per placare l'emergenza: le ultime novità ...Fikayo Tomori, infatti, starà fuori un mese, con Simon Kjaer che è già out fino al termine della stagione. Il Milan per forza di cose deve e sarà protagonista di questa sessione di calciomercato. Paol ...