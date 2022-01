Mattarella nomina Renzo Arbore cavaliere di Gran Croce (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Presidente Mattarella ha nominato Renzo Arbore cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. Lo si legge sul profilo Twitter del Quirinale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Presidentehatodial Merito della Repubblica Italiana. Lo si legge sul profilo Twitter del Quirinale L'articolo proviene da Firenze Post.

